Gemeente Oost Gelre op zoek naar opvanglocaties voor asielzoekers

OOST GELRE – Volgens vluchtelingenorganisaties zal Nederland de komende jaren veel meer asielzoekers moeten huisvesten. Dit betekent ook dat de gemeente Oost Gelre de komende jaren enkele honderden extra asielzoekers moet opvangen en daarvoor geschikte locaties moet vinden. Wethouder Bart Porskamp geeft aan dat ze zich voorbereiden om structureel 300 bedden beschikbaar te hebben gedurende de komende 10 jaar. Dit aantal asielzoekers komt bovenop het aantal statushouders dat jaarlijks aan de gemeente wordt toegewezen. In samenwerking met woningcorporaties moet de gemeente deze mensen een huis toewijzen, waarbij 12% van de beschikbare woningen aan statushouders moet worden toegewezen.

De gemeente verwacht dat het aantal toegewezen statushouders de komende jaren ook zal toenemen. “Het is een uitdagende taak om al deze mensen te helpen, naast onze andere inwoners”, aldus de wethouder.

Onderzoek naar Opvanglocaties (Gebouwen en Grond)

Om mogelijke locaties te vinden waar minimaal 150 asielzoekers kunnen worden opgevangen, vraagt de gemeente de hulp van inwoners en ondernemers. Mensen worden verzocht om leegstaande gebouwen in Oost Gelre te melden die geschikt zijn, of met kleine aanpassingen geschikt te maken zijn voor langdurige opvang. Scholen, sporthallen, evenementenhallen en zalencentra vallen niet onder geschikte locaties voor crisisnoodopvang. Ook wordt er gezocht naar één of meerdere percelen grond van minimaal 1,5 hectare waar noodopvang kan worden gerealiseerd. Deze grond kan diverse bestemmingen hebben. De gemeente staat open voor gesprekken hierover.

Samen met Inwoners en Ondernemers Goed Voorbereiden

Wethouder Porskamp meldt dat de zogenaamde spreidingswet eraan zit te komen. “Deze wet verplicht alle gemeenten in Nederland om vluchtelingen op te vangen. Gemeenten kunnen dan niet meer weigeren. Dit zorgt ervoor dat de verdeling beter en eerlijker wordt.”

Tot nu toe kwam de opvang van vluchtelingen vaak onverwachts. Dit zorgde voor verrassingen bij de gemeente, de inwoners en de gemeenteraad. De gemeente Oost Gelre wil deze onverwachte situaties voorkomen. “Daarom zijn we begonnen met het zoeken naar opvanglocaties voor de lange termijn. We kijken vooruit en bereiden ons samen met inwoners en ondernemers voor op wat er gaat komen”, aldus Bart Porskamp. “We gaan in gesprek met onze inwoners en ondernemers. Dit is de eerste stap. We willen graag weten waar zij mogelijkheden zien voor opvang. We roepen opom mee te denken.”

Extra Opvang

De invoering van de spreidingswet laat nog even op zich wachten, afhankelijk van de behandeling in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Porskamp verklaart: “Als regio Achterhoek hebben we besloten te handelen alsof de wet al van kracht is. We gaan knopen doorhakken en een koers bepalen. De komst van een opvanglocatie betekent niet dat er minder woningen worden gebouwd, of dat alle sociale huurwoningen plotseling voor statushouders worden gereserveerd. Het betreft echt een aanvullende maatregel.”

De gemeente Oost Gelre vangt momenteel vluchtelingen uit Oekraïne op in De Rank in Groenlo. In Lichtenvoorde worden statushouders opgevangen in De Kievit, en asielzoekende jongeren verblijven in ‘t Zwaantje. De opvang in De Rank wordt door de gemeente zelf geregeld, terwijl ‘t Zwaantje onder toezicht staat van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). In De Kievit wordt samengewerkt door vier gemeenten, namelijk Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Aalten.

De gemeente is benieuwd naar uw ideeën

Heeft u suggesties voor een geschikt gebouw en/of een perceel grond? Dan kunt u uw suggesties indienen via het formulier op https://bit.ly/opvanglocaties.

