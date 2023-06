Integrale controle in Achterhoekse gemeenten om drugsdumpingen tegen te gaan

OOST GELRE – Op dinsdag 6 juni hebben de Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Oude IJsselstreek, met ondersteuning van de politie Noord- en Oost-Gelderland, een grootschalige controle uitgevoerd. De controle vond plaats naar aanleiding van de recente drugsdumpingen in de regio. De inwoners van de drie gemeenten reageerden positief op de controle. Er zijn slechts enkele overtredingen geconstateerd, waaronder twee niet-actieve hennepkwekerijen en een illegale bewoning. Er zijn geen arrestaties verricht.

De Achterhoek (zowel Oost als West) heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een opvallende toename van drugsdumpingen, waarbij afval achtergelaten wordt na de productie van drugs. De politie onderzoekt momenteel of er een verband bestaat tussen deze verschillende dumpingen. De gemeenten en de omgevingsdienst willen door middel van controles een beter inzicht krijgen in het juiste gebruik van schuren en erven. De controle vond plaats in de omgeving van het Zwarte Veen, waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen, en richtte zich op erven en gebouwen (niet-woningen). Bewoners in het gebied zijn geïnformeerd over het voorkomen van criminele activiteiten en het melden van verdachte situaties via folders en gesprekken. Een groot aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeenten en de omgevingsdienst was aanwezig tijdens de controle.

In Aalten zijn geen overtredingen geconstateerd. In Oost Gelre werd een geval van illegale bewoning en enkele milieuovertredingen vastgesteld, waarop verdere actie wordt ondernomen. In Oude IJsselstreek zijn enkele overtredingen geconstateerd door de omgevingsdienst, die nog nader onderzocht worden. Daarnaast werden er twee hennepkwekerijen aangetroffen, waarvan er één al eerder ontmanteld was en de ander niet meer in gebruik was.

De gemeenten, omgevingsdienst en politie kijken terug op een succesvolle controledag. De aanwezigheid van de controle was opvallend en werd gewaardeerd door de inwoners.

Kosten drugsafval opruimen voor gemeenschap

Het opruimen van drugsafval brengt naar verwachting kosten met zich mee in de tienduizenden euro’s. In eerste instantie draagt de gemeente de kosten en dient vervolgens een subsidieaanvraag in bij de provincie Gelderland. De provincie Gelderland zal (een deel van) de kosten vergoeden. Uiteindelijk betaalt de gemeenschap deze rekening gezamenlijk. Het is daarom van groot belang om de productie van drugs en het dumpen van afval tegen te gaan. Dit kan het beste worden bereikt door criminelen buiten de deur te houden. Eenmaal betrokken bij drugshandel is er vaak geen weg meer terug.

Melden is altijd de moeite waard!

De gemeenten en politie doen er alles aan om onveilige situaties te voorkomen en aan te pakken. Ze zijn grotendeels afhankelijk van meldingen door inwoners, bedrijven en instellingen. Verdachte situaties kunnen worden gemeld bij de politie via het nummer 0900-8844. Het is ook mogelijk om anoniem melding te maken via het telefoonnummer 0800-7000 of door het online invullen van een formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl. Direct verdachte en/of levensbedreigende situaties kunnen gemeld worden via het alarmnummer 1-1-2.

Inwoners van Oost Gelre kunnen ook melding maken bij het Meldpunt Verdachte Situaties via www.oostgelre.nl/meldverdacht.

Week van de ondermijning: 19 t/m 24 juni

Tijdens de Week van de ondermijning, die plaatsvindt van 19 tot en met 24 juni, besteden de gemeenten extra aandacht aan het voorkomen, signaleren en melden van criminaliteit via hun websites, huis-aan-huisbladen en sociale media. Er zullen verschillende acties worden ondernomen, waaronder controles.

