GROENLO – De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdagavond 18 april besloten om de gevraagde 10,2 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sporthal bij Marianum niet te verstrekken. De meerderheid van de raad stemde tegen het voorstel. Hiermee komt er voorlopig een einde aan de langslepende kwestie. Bij de hoofdelijke stemming van de raadsleden bleken er 9 stemmen voor en 12 tegen.

In de raadszaal waren voor- en tegenstanders aanwezig en spraken maar liefst vijf insprekers voor het agendapunt. Een inspreker van Marianum Groenlo benadrukte dat de huidige hal sterk verouderd is en al jaren afgeschreven, waardoor veiligheidsmaatregelen getroffen moesten worden om leerlingen te laten sporten. Een aantal binnensportverenigingen sprak hun steun uit voor de nieuwe sporthal bij Marianum, terwijl anderen aandrongen op een integraal plan voor alle sportvoorzieningen in de gemeente, inclusief Den Elshof en de gymzalen bij de (toekomstige) Integrale Kind Centra (IKC).

De gemeenteraad was verdeeld over de kwestie. Voorstanders, zoals het CDA en een aantal andere partijen, vonden dat er een Marianumhal met drie zaaldelen moet komen. Ze vonden de begroting reëel en vonden dat er geïnvesteerd moet worden in de sportvoorzieningen van de gemeente. Tegenstanders, zoals de VVD en OLW, vonden de stijging van 6 miljoen euro enorm en vreesden dat er te weinig budget overbleef om Den Elshof in stand te houden. Ze wilden een integraal plan voor alle sportvoorzieningen in de gemeente en vonden dat er te weinig duidelijkheid was over de gymzalen bij het primair onderwijs.

Wethouder Bart Porskamp betreurde het besluit van de raad en zei dat er nu scherven geruimd moeten worden en gekeken moet worden naar de schade. Hij wees erop dat er als gemeente ook een zorgplicht is richting het onderwijs en dat er bijvoorbeeld aan de arbo-eisen voldaan moet worden. Afstel van het besluit betekende volgens hem niet dat er voor de zomer een integraal besluit zou komen, omdat dan het hele proces terug naar de tekentafel zou moeten.

