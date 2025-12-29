Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd

€ 1,00

Nieuwjaarsdag lijkt een vanzelfsprekend begin van het jaar. Maar dat is het historisch gezien niet. Eeuwenlang begon het jaar op andere momenten en speelde 1 januari vooral een administratieve rol. Ook in de Achterhoek kreeg Nieuwjaarsdag nooit het karakter van een startschot.

In dit Zondagsverhaal wordt Nieuwjaarsdag bekeken zoals die hier wordt beleefd: als een dag zonder vast programma, zonder groot gebaar. Een dag die meebewoog met veranderingen in werk, industrie en dagelijks leven, maar zelf nauwelijks veranderde. Geen romantisch platteland, geen terugverlangen naar vroeger, maar een nuchtere verkenning van een streek die altijd in beweging was – en dat nog steeds is.

Een verhaal over tijd, verandering en continuïteit. Over waarom Nieuwjaarsdag hier geen belofte hoeft te zijn om betekenis te krijgen.