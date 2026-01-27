Zondagsverhaal: Verbouwen voor wonen, maar betaalbaar blijft het niet

€ 1,00

In Groenlo wordt gebouwd. In de binnenstad staan panden in de steigers en krijgen oude winkels en bovenverdiepingen een nieuwe functie als appartement. Het oogt hoopvol: beweging, investering, toekomst. Maar wie verder kijkt, ziet dat deze woningen voor veel woningzoekenden buiten bereik blijven. De prijzen liggen hoog en echte doorstroming blijft uit.

Tegelijkertijd gebeurt er aan de rand van de stad iets anders. Op de Eefseler Es zijn proefsleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Een kleine ingreep, maar een belangrijke stap richting een nieuwe woonwijk. Hier wordt gewerkt aan woningen die er nog niet zijn, maar die straks mogelijk wél ruimte bieden aan een bredere groep.

Het contrast is scherp. In het centrum wordt nu gebouwd, maar niet voor iedereen. Aan de rand van de stad ligt perspectief, maar pas over enkele jaren. Daartussen bevinden zich starters, alleenstaanden en andere woningzoekenden die wachten. Niet luid, niet zichtbaar, maar wel aanwezig.

In dit zondagsverhaal gaat het niet alleen over bouwen, maar over tempo, betaalbaarheid en verwachtingen. Over wonen dat in verschillende snelheden plaatsvindt. En over de vraag voor wie de toekomst van Groenlo uiteindelijk bedoeld is.

