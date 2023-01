Doetinchem Cycling Club (DCC):  nieuwe wielerclub in Doetinchem is aanstaande.

DOETINCHEM – Wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur gaan verder als DCC. De twee Doetinchemse fietsclubs bundelen hun krachten, waardoor er meer draagkracht en groei ontstaat voor een toekomstbestendige vereniging. Het fusievoorstel is in januari 2023 een feit geworden. Met deze samenvoeging gaat DCC rond de 210 leden tellen. Naast wielrennen en mountainbiken wordt ook gravelen als nieuw fietsonderdeel toegevoegd aan de nieuwe vereniging.

Volwaardige fietsclub

Met de Doetinchem Cycling Club hebben we drie mooie varianten te bieden in de fietssport.

Ontwikkelingen

De besturen zijn in 2022 samen opgetrokken en door het instellen van een fusiewerkgroep, gesponsord door de Rabobank met als procesbegeleider Danny Meuken, konden er snel grote stappen worden gezet. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 19 januari jl. heeft de fusiecommissie verslag uitgebracht en hebben de beide besturen het fusievoorstel gepresenteerd en toegelicht. De ALV heeft ingestemd met het fusievoorstel, waarmee het fusiebesluit ter inzage kan worden gelegd. Vervolgens zal de notaris na één maand de fusieakte passeren.

Elk fietsonderdeel krijgt zijn eigen coördinator. Met de gelden, ontvangen uit de stimuleringsprijs van de gemeente Doetinchem, is een nieuwe website ontwikkeld (www.doetinchemcyclingclub.nl) Zes sponsoren zijn verbonden aan DCC. Naast het nieuwe logo is, in samenwerking met de kledingcommissie, een duurzaam tenue ontworpen door voormalig profwielrenner Tom Leezer. De kleding is gemaakt van recyclebare petflessen. Epping: “Dit product past goed bij ons streven om bewust om te gaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. ‘Riding for the planet’ staat daarom dan ook op prominent op de kraag van ons nieuwe shirt om deze visie uit te dragen.”

Ambities.

Het streven is om een volwaardige mobiliteitsclub te zijn waarbij inclusief fietsplezier vanzelfsprekend is.

Voor informatie kunt u contact opnemen via info@doetinchemcyclingclub.nl

Over DCC

De Doetinchem Cycling Club is ontstaan uit de wielertoerclub RTC de Pedaleur en mountainbikeclub ATB de Pedaleur. Inclusief fietsplezier staat voorop, evenals bewust omgaan met gedrag, duurzaamheid en milieu. Met deze fusie ontstaat er één grote recreatieve fietsclub in de gemeente Doetinchem.

