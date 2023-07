Festival ‘Bredevoort breder dan boeken’ viert 30 jaar Bredevoort Boekenstad

BREDEVOORT – Bredevoort boekenstad bestaat 30 jaar. Om die gelegenheid te vieren wordt in Bredevoort op 25, 26 en 27 het festival `Bredevoort breder dan boeken’ georganiseerd. Het 3-daagse evenement wordt op vrijdagavond 25 augustus feestelijk geopend in de Koppelkerk. Op zaterdag 26 augustus bruist Bredevoort van kunstzinnige, muzikale, culturele activiteiten. Het festival wordt zondag afgesloten met een grote boekenmarkt op het terrein van de Koppelkerk in Bredevoort. Het festival is gratis toegankelijk en er zijn activiteiten voor jong en oud.

De aanleiding voor het festival

Het jaar 2023 is een bijzonder jaar voor Bredevoort. Het is inmiddels 30 jaar geleden dat het initiatief Bredevoort Boekenstad in 1993 onder de bezielende leiding van Henk Ruessink (✝︎ 2009) gestalte kreeg. Veel boekhandelaren vestigden zich in het stadje dat op dat moment een wat kwijnend bestaan leidde. Het was het begin van een nieuwe start voor Bredevoort. Op zeker moment waren er wel 30 Nederlandse en Duitse antiquariaten gevestigd in Bredevoort. Maar de opkomst en groei van het internet leidde in het begin van de nieuwe eeuw tot een algehele neergang in de boekhandel, wat uiteraard ook gevolgen had voor Bredevoort en de boekhandelaren aldaar.

Maar Bredevoort was op de kaart gezet en verlegde haar horizon. De kracht van het stadje werd steeds meer gezien, en ook toeristisch benut. “Bredevoort Boekenstad” veranderde in “Heerlyckheid Bredevoort”, waarbij naast de boeken, historie en ambachten, kunst en cultuur, de groene omgeving en gastvrijheid werden ingevuld als belangrijke pijlers voor groei en leven. Dat is terug te zien in het fraaie stadje. Nieuwe horeca-gelegenheden, de stichting Koppelkerk, Vrijplaats voor Kunst en Cultuur die in zeer korte tijd een broeinest met uitstraling in de wijde omgeving werd voor alles wat met cultuur te maken heeft. En tenslotte natuurlijk de aanpak van het groen in en rondom Bredevoort (de tuin van St.Bernardus, de kruidentuin, en het gebied rondom de Slingeplas).

30 jaar Bredevoort Boekenstad. In die tijd is er veel gebeurd, veel ook veranderd. En al zijn er op dit moment al lang geen 30 antiquaren meer, de Heerlyckheid Bredevoort bruist, kunnen we wel zeggen, als nooit tevoren. Alle reden dus om feest te vieren. Dit dacht Rainer Heeke, van Antiquariat Bücher Mammut, een van de boekhandelaren van het eerste uur toen het jubileumjaar naderde. Al snel wist hij andere mensen in Bredevoort te interesseren voor zijn plan. Er gebeurt zo veel moois en kunstzinnigs in het oude stadje, dat willen de mensen van de initiatiefgroep “Bredevoort breder dan boeken” graag aan alle mensen van Bredevoort en daarbuiten, ook uit Duitsland, laten zien! In het bijzonder tijdens het festival dat inmiddels steeds meer vorm begint te krijgen.

Drie dagen festival vol verrassingen

Vrijdagavond 25 augustus – opening

Het festival wordt feestelijk geopend in de Koppelkerk. Diverse films worden vertoond, elk met een eigen karakter, allemaal opgenomen in Bredevoort. Uiteraard zal de flyer met het programma en een plattegrondje beschikbaar zijn.

Zaterdag 26 augustus – huiskamerfestival

Bredevoort bruist van kleinkunst, poëzie en muziek. Op tal van plekken vinden mini-concertjes, boek- en poëzie-activiteiten (sommige in dialect of in het Duits) of verrassende korte theatervoorstellingen plaats, en er zullen kleine mini-exposities te zien zijn. Iedereen is van harte welkom. Ook voor kinderen staan er leuke activiteiten op het programma.

Zondag 27 augustus – boekenmarkt en afsluiting

Het festival krijgt een feestelijke afsluiting tijdens de boekenmarkt op zondag bij de Koppelkerk. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Handelaren uit binnen- en buitenland zullen aanwezig zijn en de boekminnende bezoeker graag verrassen met hun juweeltjes. Want het blijft nog steeds zo dat het boek waarvan je niet wist dat je het zocht zomaar te vinden is bij de eigenzinnige boekhandelaar, in het stadje of op de markt.

Geïnteresseerd? Houd voor meer informatie onze facebooksite en website: www.bredevoortbrederdanboeken.nl in de gaten!