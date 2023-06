Gratis kidsruns bij Kramp Run Varsseveld

VARSSEVELD – Op zaterdag 9 september staat de jaarlijkse Kramp Run in Varsseveld weer op het programma. Hét evenement van top- en breedtesport in de Achterhoek. Deelname aan de kidsruns van de elfde editie van het sportfestijn is gratis. De organisatie vindt dat elk kind mee moet kunnen doen aan het hardloopevenement. Hierdoor is de KidsRun van 1 kilometer (tot en met 9 jaar) en JeugdRun van 2 kilometer (tot en met 15 jaar) op 9 september gratis. Leerlingen van lokale basisscholen worden in aanloop naar de Kramp Run enthousiast gemaakt.

De Kramp Run is in 2011 ontstaan uit een initiatief van drie Achterhoekse atletiekverenigingen: Atletico ’73 (Gendringen), Argo Atletiek (Doetinchem) en AVA’70 (Aalten) en Stichting Gert-Jan Wassink Running Movements. Topatleet en geboren Varssevelder Gert-Jan Wassink en AVA ’70-voorzitter Jan Rademaker ontmoetten elkaar in 2010 bij de Zwarte Cross. Beiden liepen met het idee rond om een hardloopwedstrijd in hun eigen dorp Varsseveld te organiseren. Al jaren werd er namelijk geen hardloopwedstrijd gehouden in het Achterhoekse dorp. Het dorp waar ook Robert Gesink, Guus Hiddink en Lonneke Slöetjes zijn geboren. Een jaar later vond de eerste Kramp Run plaats: een hardloopevenement voor jong en oud in het centrum van Varsseveld. Kanjers voor Kanjers raakte als goede doel betrokken bij de wedstrijd. De stichting zet zich in voor kinderen uit de Achterhoek voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend is.

Op het programma in Varsseveld staan op zaterdag 9 september de KidsRun (1 km), JeugdRun (2 km), FrameRun (12 min), Business- en RecreantenRun (5 km) en de TopRun (5 km). De FrameRun is er voor mensen met een fysieke beperking, die met ondersteuning van een driewielloopfiets mee kunnen doen. Ben je in staat om onder de 17:00 minuten (heren) of 21:00 minuten (dames) te lopen op de 5 kilometer? Dan kun je meedoen aan de Ducona PET Packaging TopRun Dames en Heren. Dit slotonderdeel bestaat uit vijf rondes door het centrum van Varsseveld in een (inter)nationaal topveld. Tijdens de TopRun vindt ook het Achterhoeks Kampioenschap plaats. Vorig jaar werd door Filmon Tesfu een tijd van 14:01 minuten op de 5 kilometer op de klokken gezet, een parcoursrecord. Jasmijn Lau is met 15:52 bij de vrouwen recordhoudster in Varsseveld. Inschrijven en meer informatie vind je op www.kramprunvarsseveld.nl.

