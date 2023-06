NaturTour Vreden: Het fietsfamilie-evenement Ontspannen fietsen, informatie, proeven en meedoen

VREDEN(D) – Op zondag 25 juni 2023 nodigt Vreden Stadtmarketing GmbH samen met verenigingen en instellingen uit om deel te nemen aan de NaturTour, waarbij er gefietst kan worden, genoten kan worden van lekker eten en er kan worden meegedaan aan verschillende activiteiten. Verschillende verenigingen en instellingen op het parcours van de Kirchdörfertour presenteren zich tussen 11.00 en 17.00 uur met betrekking tot natuur, cultuur en vrijwilligerswerk. De nadruk ligt, net als in voorgaande jaren 2019 en 2022, op ontspannen fietsen, informatie vergaren, proeven en deelnemen. De vrijwilligers zorgen uiteraard goed voor de inwendige mens.

Elf locaties bieden diversiteit Op 11 locaties – in het stadscentrum, de kerkdorpen en soms midden in de natuur – kunnen informatieve, actieve en vooral smakelijke pauzes worden ingelast. Nu hoeft u alleen nog maar te beslissen waar! Naast de klassieke Münsterlandse gerechten zoals Reibeplätze en zelfgebakken taart, kunt u ook kiezen voor Mühlenburger, grillgerechten en wafels. Natuurlijk presenteren de verenigingen ook hun eigen lekkernijen, zoals vers gerookte forel, honingwafels of wildworstjes uit de Vreden-jachtgebieden. Ook voor koude en warme dranken wordt goed gezorgd. Daarnaast zijn er veel spannende informatie en activiteiten over fauna, flora en cultuur in Vreden, zoals musea, rondleidingen door de crypte, ontmoetingen met de natuur, kennismaking met de Gaansepatt-route, rondrijdende bosklas en informatie over de wateromgeving. Inzicht in het werk van boeren, houtbewerking, imkerij en redding van reekalfjes vormen het informatieve deel. Ook de kleintjes zullen zich niet vervelen met een springkussen, traktorparcours, knutselactiviteiten en verschillende spelletjes. Op deze dag zijn ook de musea in het centrum van Vreden en de binnenplaats in het stadspark te bezichtigen. Dat is de veelzijdigheid van Vreden die verbindt!

Route voor iedereen Met een totale afstand van ongeveer 47 km, die ook kan worden ingekort met vier rondritten, is de fietsroute, net als het evenement, letterlijk “voor iedereen” geschikt. Of het nu gaat om gezinnen met de allerkleinste fietsliefhebbers, senioren of actieve mensen met beperkingen, iedereen kan op elk punt van de rondrit instappen; de nummering van de locaties dient alleen ter oriëntatie. Bezoekers van buitenaf worden verzocht gebruik te maken van de openbare parkeerplaatsen in Vreden en de kerkdorpen. De route van de Kirchdörfertour vol

