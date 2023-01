Overwinteraars uit Arctische oorden

GELDERLAND – Wie hoopt op een winter met sneeuw en ijs, zal door de huidige Nederlandse winters teleurgesteld worden. Het weer is overwegend bewolkt of regenachtig en temperaturen liggen niet zelden rond de 10 graden. Voor zowel de natuur als mens kunnen zulke winters, die steeds vaker voorkomen, voor problemen zorgen. Toch is een zachte winter voor verschillende diersoorten juist heel voordelig zoals voor de kolgans, een van de wintergasten uit het Arctisch gebied. Zij hebben helemaal geen trek in een dik pak sneeuw en vluchten juist voor de kou.

Nederland als toevluchtsoord

Kolganzen broeden hoofdzakelijk op de toendra’s in het Arctisch gebied. Daar zijn ze aanwezig vanaf eind mei tot begin september. Omdat het voor de vogels onmogelijk is om in de winter nog voedsel te vinden op de toendra’s, verkassen ze ’s winters naar warmere oorden. De kolganzen die in Nederland overwinteren, zijn afkomstig uit Noordwest Rusland en Siberië. Ze vliegen dus afstanden van meer dan 3000 kilometer! Tussen oktober en maart zie je ze in grote groepen in Nederland met aantallen die kunnen oplopen tot ruim 900.000 vogels! Je vindt ze in Gelderland vooral langs de grote rivieren en in de Achterhoek, waar ze zich tegoed doen aan gras.

Hoe te herkennen?

Omdat kolganzen vaak in gemengde groepen zitten met grauwe ganzen, kan het zijn dat ze je niet direct opvallen. Toch zijn de volwassen vogels goed te herkennen. Karakteristiek voor de kolgans zijn de witte bles rondom de snavelbasis en de zwarte strepen op de borst. Die strepen zie je ook goed tijdens de vlucht. Daarnaast is het geluid van de kolgans opvallend: een hoog, jodelend en kakelend gegak. Dit is ook ’s nachts regelmatig te horen wanneer groepen kolganzen overvliegen. Niet iedere gans is dus ‘zomaar een gans’!

Jeroen van Wijk is een jonge natuurfotograaf en ecoloog met een masteropleiding in bos- en natuurbeheer. Zes keer per jaar gaat hij voor Geldersch Landschap & Kasteelen op pad en doet hij door middel van tekst en beeld actueel verslag van het moois dat de natuur in Gelderland te bieden heeft.

