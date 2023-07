Pilot met erfgoed in de klas bij Museum de Lebbenbrugge

BORCULO – Kinderen laten deelnemen aan erfgoed om het beter te bewaren. Dat was de gedachte achter de pilot “Tijdreizen bij De Lebbenbrugge” van Museum de Lebbenbrugge in Borculo en Culturije, de cultuur- en erfgoedpartner van de gemeente Berkelland. Afgelopen juni kregen leerlingen van de Daltonschool St. Joris in Borculo de kans om deel te nemen aan deze pilot, waarin zij het vroegere boerenleven ervoeren bij het museum. Het museum, gevestigd in een prachtige boerderij, wil graag het verhaal van het boerenleven doorgeven aan de nieuwe generatie, en de samenwerking met Culturije biedt hiervoor alle mogelijkheden.

De Lebbenbrugge, gelegen aan een Hessenweg waar vroeger kooplieden langs trokken, heeft een rijke historie. De boerderij bevond zich aan een belangrijke handelsroute vanuit Duitsland naar de Nederlandse Hanzesteden. Naast de functie als tolhuis heeft De Lebbenbrugge ook dienst gedaan als horecagelegenheid en herberg. Sinds 1934 fungeert de boerderij officieel als museum en is daarmee een van de oudste musea in Nederland.

Het lesprogramma “Tijdreizen bij De Lebbenbrugge” is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 van basisscholen binnen de gemeente Berkelland. In dit programma ontdekken de kinderen “het leven van destijds” en leren ze kijken naar “het leven van nu” door middel van zes opdrachten die hen terug in de tijd voeren.

Culturije, als cultuur- en erfgoedpartner van de gemeente Berkelland, zet zich in voor cultuur- en erfgoededucatie binnen en buiten de klas. Tijdens een bezoek aan het museum leren de kinderen over spinnen en weven, maar ook over het speelgoed van vroeger. Ze krijgen niet alleen inzicht in het boerenleven, maar ook in waarom het behoud van erfgoed zo belangrijk is. Met deze pilot wil De Lebbenbrugge de verhalen doorvertellen aan de jonge generatie, zodat de geschiedenis blijft voortleven.

En hoe vonden de leerlingen het programma? Ze gaven aan veel geleerd te hebben en vooral een erg leuke ochtend te hebben gehad. De werkgroep educatie heeft naar aanleiding van hun feedback de laatste puntjes op de i gezet. Vanaf september dit jaar zal het lesprogramma officieel worden geïntegreerd in het curriculum van de basisscholen.

Zowel Museum De Lebbenbrugge als Culturije hopen dat veel scholen gebruik zullen maken van dit leerzame en leuke project. Het educatieproject kan worden aangevraagd via culturije.nl. Een impressie van de pilot met de Jorisschool is te vinden op lebbenbrugge.nl/educatieproject.