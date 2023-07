Week tegen Ondermijning markeert gezamenlijke aanpak van criminaliteit in Oost Gelre en Noord- en Oost-Gelderland

GELDERLAND / ACHTERHOEK – Van 19 tot 24 juni vond de Week tegen Ondermijning plaats in Oost Gelre en Noord- en Oost-Gelderland. Verschillende gemeenten en 11 samenwerkingspartners namen deel aan activiteiten om samen op te treden tegen criminaliteit en de leefbaarheid van de gemeente en regio te waarborgen.

Ondermijning, het misbruik van legitieme bedrijven door criminelen, kan leiden tot onveilige situaties en aantasting van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Dit verschijnsel stond centraal tijdens de Week tegen Ondermijning.

Grootschalige controles werden uitgevoerd op 253 locaties in de regio door de politie in samenwerking met gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie, het UWV en de NVWA. Tijdens deze controles werden onder andere 40 illegale wapens aangetroffen in 220 bezochte garageboxen.

Bij de transport- en milieucontrole in Groenlo werden diverse overtredingen geconstateerd, waaronder te veel lading, technische mankementen en ontbrekende documenten. Ook werd er in Apeldoorn 12 kilo designerdrugs in beslag genomen. Daarnaast werden bijna € 60.000,- aan onbetaalde rekeningen geïnd door de Belastingdienst en werden 230 overtredingen van de Wegenverkeerswet geconstateerd.

Drugscriminaliteit kreeg specifieke aandacht tijdens de Week tegen Ondermijning. In de regio werden 14 personen gearresteerd en drugs ter waarde van circa € 560.000,- in beslag genomen. Als resultaat van de acties werd een coffeeshop gesloten door de burgemeester van Zutphen.

Naast deze acties en controles werden er ook controles uitgevoerd op illegale bewoning en prostitutie, slechte arbeidsomstandigheden, huisvesting van arbeidsmigranten en verkeersovertredingen. Het belang van het Digitaal Opkopersregister werd benadrukt, waarbij bedrijven verplicht zijn de administratie bij te houden om de doorverkoop van gestolen goederen te voorkomen. Deze controles werden uitgevoerd door verschillende samenwerkingspartners.

De gemeenten en politie benadrukken dat meldingen van inwoners, bedrijven en organisaties van groot belang zijn om onveilige situaties aan te pakken. Meldingen kunnen worden gedaan bij de politie via 0900-8844, bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 voor anonieme meldingen, en direct via 1-1-2 in geval van verdachte of levensbedreigende situaties. Inwoners van Oost Gelre kunnen verdachte situaties ook melden bij het gemeentelijke Meldpunt Verdachte Situaties via www.oostgelre.nl/meldverdacht.