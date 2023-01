BRONCKHORST – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 11 januari maakte wethouder Evert Blaauw onder grote belangstelling bekend dat Wim Gudde uit Kranenburg/Vorden Vrijwilliger van het jaar 2022 is geworden. Ook zijn maar 20 bijzondere kampioenen uit de gemeente gehuldigd.

Wethouder Evert Blaauw: “De jury had het bijzonder moeilijk dit jaar. Alle kandidaten waren uitzonderlijk in hun vrijwilligerswerk en de drie genomineerden verdienden wat ons betreft allemaal de prijs ‘vrijwilliger van het jaar’. Maar er kan maar één winnaar zijn, daarom hebben we een keuze gemaakt. Wim Gudde is al jarenlang op vele fronten actief als vrijwilliger en daarom is hij vrijwilliger van het jaar. Onder meer zet hij zich in voor de Voedselbank, als gastheer voor het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, bestuurslid van s.v. Ratti en Stichting Welzijn Vorden. De prijs staat wel symbool voor de waardering voor al het vrijwilligerswerk dat in Bronckhorst wordt gedaan.” De andere genomineerden waren Lammert Blikman uit Zelhem en de klusgroep van SV Halle.

Kampioenen 2022

Het aantal inwoners dat 1ste, 2de of 3de op een Wereld, Europees of Nederlands kampioenschap was weer uniek. “Dit jaar had ik de eer om maar liefst XX kampioenen te huldigen”, zegt wethouder Blaauw. “Ik ben er enorm trots op dat zoveel Bronckhorster sporters op dit hoge niveau presteren. Zo wordt weer bevestigd dat Bronckhorst een echte sportgemeente is!”

Maikel Schennink Zelhem NK 1e ZZ Paardspringen (1.35m) Indoor Iris Jaspers Drempt WK 2e World Pole and Aerial Championchips Mike Fafieanie Vorden NK 3e Adventure racen Jan Hendriks Keijenborg NK 1e Dagbiljarten 1e klasse Stan Dekkers Vorden NK 3e Dobbervissen juniren U 15 Yannick Siebelink Zelhem NK 1e Luchtpistool junioren A Siem Pardijs Wichmond NK 1e Individueel en synchroon trampoline springen Marian van Hilst Steenderen EK 1e Long Distance triathlon en duathlon dames 50 Rens Stijf Zelhem NK 3e Open water zwemmen 5000 meter vrije slag

Korte baan 1500 meter vrije slag Richard Vliem Zelhem NK 3e Touwtrekken 600 Open NK Gert Jan Vliem Zelhem Touwtrekken 600 Open NK Ard Reinders Halle Touwtrekken 600 Open NK Gerrit Uilenreef Vorden Touwtrekken 600 Open NK Linde Harmsen Hengelo (Gld) NK 2e SGW Eventing Michel van Tilburg Halle NK 1e Trial categorie Nationalen Tijmen Wisselink Zelhem NK 3e 1500 meter U 20 Indoor Atletiek Florent Rexwinkel Drempt NK 1e Jeugdtennis 11 – 14 jarigen Siebe Gijsberts Hummelo Jeugdtennis 11 – 14 jarigen Bart Hofstede Laag-Keppel Jeugdtennis 11 – 14 jarigen Rick Jonker Laag-Keppel Jeugdtennis 11 – 14 jarigen

Nadat we door corona twee jaar inwoners digitaal een goed nieuwjaar wensten, was er dit keer weer een ouderwets gezellige nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Hengelo. Ruim 200 inwoners waren aanwezig en de avond startte met een terugblik op 2022 en vooruitblik naar 2023 door burgemeester Marianne Besselink en Frans Miggelbrink.

