Bijna 60 teams BusinessRun aan start Kramp Run

VARSSEVELD – De teller van de de 11e editie van de Kramp Run staat op bijna 60 deelnemende (bedrijven)teams. Zij zullen op zaterdag 9 september de strijd met elkaar aangaan tijdens de BusinessRun, het populairste onderdeel tijdens het Varsseveldse hardloopevenement.

De BusinessRun start zaterdag 9 september om 17:30 uur, tegelijk met de RecreantenRun. Beide looponderdelen zijn 5 kilometer en starten en finishen op het Kerkplein in Varsseveld. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 7 lopers, ieder loopt 5 kilometer. Het parcours bestaat uit twee rondes van 2,5 kilometer, met sfeervolle doorkomst door de hallen van Kramp en Svedex. Met name rond het Kerkplein worden de deelnemers met veel applaus ondersteund door het publiek. Na de finish in het centrum van Varsseveld wordt het teamklassement opgemaakt, de vier snelste tijden tellen. Voor alle lopers is er een herinnering na afloop. Prijzen zijn er voor de drie snelste teams. Ook is er de mogelijkheid tot napraten met een drankje bij de finish. Werknemers kunnen meedoen tijdens de BusinessRun, maar ook teams van vrienden, familieleden of een vereniging zijn welkom. Voor een startnummer met naam kun je je t/m 27 augustus opgeven via www.kramprunvarsseveld.nl .

Kanjers voor Kanjers

Het inschrijfgeld van de BusinessRun bedraagt €140. Daarvan wordt het grootste gedeelte gedoneerd aan Kanjers voor Kanjers. De stichting zet zich in voor kinderen in de Achterhoek voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend zijn. Projecten die dit jaar centraal staan zijn zwemles voor kinderen met een beperking, een luchtballonvaart tijdens de Kramp Run en een aangepaste bakfiets. De bedrijven Bronkhorst en Kramp staan al met vier teams ingeschreven. Vorig jaar werd de BusinessRun gewonnen door Weigand Vakschilder, nipt voor Kaaswinkel Varsseveld. Navis Sport pakte de derde plaats.

Programma

De Kramp Run Varsseveld start zaterdag 9 september met de KidsRun (1 kilometer, 16:15 uur) en JeugdRun (2 kilometer, 16:30 uur). De organisatie vindt dat elk kind moet kunnen meedoen. Deelname aan de jeugdlopen is daarom gratis. Daarop volgt de FrameRun, waarin atleten met een beperking rondes om de kerk in Varsseveld afleggen. Het populairste onderdeel is de Business- en RecreantenRun van 5 kilometer. De Ducona PET Packaging TopRun is het spektakelstuk en vindt plaats om 18:30 uur. Een internationaal topveld staat aan de start, met daarin Filmon Tesfu en Vera de Vries, de winnaars van vorig jaar. Onderdeel van de TopRun is het Achterhoeks Kampioenschap 5 kilometer, met prijzen voor de snelste drie dames en heren uit de regio. Atleten die onder de 17 minuten (mannen) of 21 minuten (vrouwen) lopen op de 5 kilometer kunnen zich via toprun@kramprunvarsseveld.nl aanmelden voor die wedstrijd. De Kramp Run bestaat uit een samenwerking tussen Kramp, de atletiekverenigingen AVA ’70, Atletico ’73 en ARGO Atletiek en de stichting Kanjers voor Kanjers.

Inschrijven kan via www.kramprunvarsseveld.nl .