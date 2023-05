BARNEVELD / GROENLO – Afgelopen zaterdag is Grol zat 3 afgereisd naar Barneveld voor de kwartfinale van de beker tegen SDV Barneveld. Grol speelde een degelijke wedstrijd en wist zich met een 0-3 overwinning te plaatsen voor de halve finale! SDV Barneveld 11 – Grol zat 3 ( 0-1 ) 0-3

Het is half 1 als wij ons verzamelen in de Koehorst van het clubgebouw. Vandaag staat voor ons een belangrijke uitwedstrijd te wachten in de kwartfinale van de beker. Leider / speler Ronald Wagendorp heeft alles reeds tot de puntjes voorbereid. Zowaar een teambespreking!

Alles staat in het teken van het winnen van de wedstrijd, de opstelling is gereed, spullen zijn gepakt en dus ook alle neuzen moeten dezelfde kant op. Na een goede teambespreking zit dat wel goed!

Afreizen naar Barneveld om daar om 15:00 uur aan de wedstrijd te beginnen. We komen aan op een groot en mooi complex. Wij gaan spelen op kunstgrasveld 5 achter op het terrein. Na een goede warming-up is Grol er klaar voor. Ook de tegenstander van vandaag is er klaar voor. Grol weet een mentale voorsprong te nemen door het winnen van de tos. Netjes op tijd fluit de scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd. Grol zoekt de aanval en probeert hoog druk te zetten. Barneveld staat verdedigend goed en blijkt dan ook een stugge ploeg te zijn. Grol is voetballend de bovenliggende partij. Barneveld kan er moeilijk uitkomen en worden dan ook niet echt gevaarlijk. Grol krijgt de eerste mogelijkheden maar de juiste scherpte in de afronding ontbreekt. Bij één van de spaarzame aanvallen van Barneveld wordt de bal diep in de 16 geschoten. Een eenvoudige prooi voor doelman Barry, echter raakt hij hierbij ongelukkig geblesseerd. Het is dan ook in de 35ste minuut veldspeler Maikel die de handschoenen aantrekt. Gelukkig staat de verdediging met het centrale duo Kevin en Johan goed en komt Barneveld er niet door. Het is uiteindelijk Grol die een voorsprong weet te nemen. Het heeft lang geduurd maar na 42 minuten is het dan eindelijk raak. Het is Khalid die goed de diepte in wordt gestuurd door Kevin en de bal beheerst langs de doelman van Barneveld weet te schieten in de verre hoek, 0-1. Dit is tevens de ruststand.

Grol is aan het begin van de 2de helft op hun hoede, met een magere voorsprong is het zaak om niet tegen gelijkmaker aan te lopen. Grol blijft rustig en weet de nodige kansen te creëren maar weten niet te scoren. Het is in de 55ste minuut dat Grol goed wegkomt, na een scrimmage voor het doel kan de bal ternauwernood van de doellijn worden gered. Een vervelende val van de laatste man van Barneveld maakt dat hij geblesseerd moet uitvallen. Dit is een behoorlijke aderlating voor Barneveld waar Grol uiteindelijk goed van weet te profiteren. Hij heeft al de nodige aanvallen van Grol weten te onderscheppen. Door zijn wegvallen krijgt Grol net dat beetje meer ruimte om door de verdediging te voetballen. Het is uiteindelijk Jur die de bevrijdende 0-2 binnenschiet na goed breed leggen van Khalid in de 68ste minuut. Met deze voorsprong lijkt het verzet van Barneveld te zijn gebroken, Grol krijgt een aantal uitgelezen mogelijkheden de score op te schroeven maar net als in de eerste helft blijft de scherpte achterwege. Uiteindelijk is het toch raak. Na 83 minuten voetbal is het wederom Jur die de trekker overhaalt en de bal binnenschiet, 0-3. Grol wisselt nog een aantal keren en voordat wij er erg in hebben fluit de scheidsrechter voor een sportief verlopen wedstrijd af.

Grol wint en plaatst zich hiermee voor de HALVE FINALE!! Deze halve finale spelen wij aankomende zaterdag thuis! Aanvang van deze wedstrijd is 14:30 uur op Sportpark Den Elshof. Komt allen om de jongens aan te moedigen om de finale te bereiken. Grol Zat 3 zal het opnemen tegen Sparta Nijkerk O23-2.

