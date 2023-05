Grol zat 3 wint uit van Eefde 4 en wordt kampioen!! ( 1-4 ) 2-6

GROENLO / EEFDE – Het is D-day voor Grol zat 3, vandaag kan bij winst het kampioenschap worden gevierd. Een touringcar is geregeld en zit met spelers, aanhang en supporters afgeladen vol om af te reizen naar Eefde. De stemming is opperbest. Het kan vandaag eigenlijk niet fout gaan echter dient er nog steeds wel gewonnen te worden.



Het is half 3 als de scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd. Onder aanmoediging van de meegereisde supporters vanaf het terras en het vuurwerk is het aan Grol om vandaag het kampioenschap te verzilveren.

Ondanks dat Eefde wat personele problemen heeft wordt er een leuke wedstrijd gespeeld. Het is zelfs onze eigen Bert die Eefde een handje helpt als grensrechter vanmiddag. Gezien enkele reacties van Grol spelers doet hij dit niet onverdienstelijk.

Grol is gebrand om heel snel te scoren om zo zeker van de zaak te zijn. Direct wordt volop de aanval gezocht en is het Eefde dat in de achteruit moet en verdedigend vol aan de bak moet. Grol is direct dreigend en het is dan ook al in de 5de minuut raak nadat Teun een door hem zelf opgezette aanval via een voorzet van Niek de bal hard achter de doelman van Eefde schiet, 0-1. Een droomstart voor de Grol die hiermee de zenuwen direct van zich af heeft gespeeld en nu lekker vrij kunnen gaan voetballen. Grol is sterker aan de bal en kan Eefde goed onder druk houden. Enkele mogelijkheden missen precisie. Khalid is erg sterk aan de bal en zorgt voor de nodige dreiging in het 16 meter gebied van Eefde. Het is uiteindelijk een schot dat door de doelman van Eefde tot corner wordt verwerkt. De corner wordt op maat genomen door Thijs en het is Youri die de bal heel sterk binnenkopt, 0-2 in de 17de minuut. Eefde probeert het wel maar weet er simpelweg niet uit te komen. Een enkele diepe bal is een eenvoudige prooi voor de verdediging van Grol onder leiding van Johan. Grol heeft veel ruimte en kan via Nico en Khalid de nodige aanvallen opzetten op de flanken. Het is dan ook Khalid die uiteindelijk, na één van de vele diepe ballen van Yordi die wel goed aankomt, de 16 meter in dribbelt en met een mooie schuiver de 0-3 binnenschiet in de 24ste minuut. Grol zit dan eigenlijk al op rozen, de wedstrijd is min of meer al gespeeld. Dit maakt dan ook dat uiteindelijk Eefde uit het niets via het middenveld een bal diep kan spelen. De Grol verdediging staat niet goed en de spits van Eefde bedenkt zich niet en schiet vanaf 30m1 de bal over doelman Barry in de 36ste minuut. Een pracht van een doelpunt. Grol pakt na dit tegendoelpunt snel de draad weer op en het is Johan die met zijn bekende harde schot de doelman van Eefde kansloos laat, 1-4 in de 36ste minuut. Grol krijgt in de slotminuten van de eerste helft nog een aantal goede mogelijkheden, zo zien Thijs en Wouter hun inzetten gekeerd worden door goed keeperswerk van de doelman van Eefde.

Tijd voor de thee. Met deze stand is het voor Ronald als leider vandaag makkelijk wisselen, prachtig natuurlijk want iedereen is aanwezig en wil natuurlijk graag in deze wedstrijd een aantal minuten maken.

Een aantal wissels worden doorgevoerd voor de 2de helft. Het heeft dan ook even tijd nodig voordat Grol weer in zijn spel zit. Grol weet langzaam Eefde vast te zetten en terug te dringen op eigen helft. Zo is het Niek die in de 54ste minuut na een goede actie de 1-5 weet te scoren. Hierna begint Ronald aan de wissel carrousel. Door het doorlopende wisselen komt dit het voetbal niet helemaal ten goede, ondanks dat is het wel een mooie gelegenheid om Jorn te brengen na zijn hamstringblessure. De wedstrijd kabbelt een beetje voort en het is Eefde die er uit weet te komen en voor het doel van Grol weet te komen. Na een scrimmage is het Wiebe die heel ongelukkig de bal achter de ingevallen Jorrin in het doel tikt, 2-6 in de 64ste minuut. Grol krijgt veel ruimte en velen zijn op zoek naar een doelpunt, maar het is uiteindelijk Jordi die vanmiddag het laatste doelpunt voor zijn rekening neemt. Na een goede voorzet van Kevin is het Jordi die binnen de 16 meter wordt aangetikt. De uitstekende scheidsrechter van vandaag wijst dan ook direct na de stip. Het is Jordi die deze penalty op eist en deze prachtig in de kruising binnenschiet, eentje om in te lijsten! 2-6 in de 73ste minuut. Het is Remco Rouwmaat die in de 75ste minuut een publiekswissel krijgt vanwege het stoppen met het voetbal bij ons elftal. Onder groot applaus verlaat hij het veld. In de laatste minuten zijn er nog een aantal mogelijkheden maar er wordt niet meer gescoord. Er zijn exact 90 minuten gespeeld wanneer de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd! Een record aan speelminuten voor Wesley dit seizoen.

Een groot gejuich breekt los, de champagne flessen worden ontkurkt, het vuurwerk en de confetti kanonnen kleuren het geheel. Grol 3 is kampioen! Met dat de laatste confetti neerdwarrelt wordt het team verrast door een dweilorkest uit Zutphen die met gezellige noten er een prachtig feest van maken op het hoofdveld van Eefde. Na de uitreiking van de schaal door het voetbalbestuur kan er gedoucht worden en gaan wij al feestend in de bus terug naar Groenlo. Als voormalig Grolse Boys team kunnen wij het natuurlijk niet laten om even langs ’t Wilgenpark te rijden om ook daar met de schaal op de foto te gaan. Daarna snel door naar het sportcafé Den Elshof waar nog gezellig een aantal drankjes worden genuttigd om ons daarna op te maken voor een daverend kampioensfeest bij de Pauw dat tot in de late uurtjes duurt. Zoals een van de spelers typerend de volgende ochtend in de app melde; “graf veel gezopen na de wedstrijd, wat een feest!”

Een prachtige dag die zeer geslaagd en gezellig is verlopen, maar Grol 3 kan nog een prijs pakken dit seizoen! Zaterdag 3 juni spelen wij de bekerfinale tegen EZC ’84 3 om half 2 op neutraal terrein bij DSV’61 in Doornspijk. Alle support is welkom!

