GROENLO – De dames van het eerste team van handbalvereniging Grol begonnen het nieuwe jaar met een thuiswedstrijd tegen Stormvogels uit Haaksbergen. HV Grol kon helaas niet volledig aantreden, maar had in Chantal en Tara versterkingen die het goed deden.

In het begin van de wedstrijd had HV Grol het lastig, zowel aanvallend als verdedigend kwam het normale spel er lang niet uit (2-6). Hierna herstelde het team zich vooral verdedigend. De dekking stond veel beter en Kim in het doel had goede reddingen, waaronder twee strafworpen gestopt.

Aanvallend kwam het team mondjesmaat ook beter in het spel en wist enkele keren fraai te scoren. Langzaam werd de opgelopen achterstand ingelopen en bij rust stond het 8-9 op het scorebord. Alle kansen dus nog voor een beter resultaat.

De dames van HV Grol bleven geloven in een goed resultaat, echter deze wedstrijd was zeker niet de beste wedstrijd van Grolse kant. Doordat de dekking goed stond hielden ze de schade beperkt maar bleven steeds tegen twee doelpunten achterstand aanhikken. Tot 13-15 waren er nog mogelijkheden.

De slotfase was voor Stormvogels die nog 2 keer scoorden, zodat de eindstand 13-17 werd. Er had veel meer ingezeten deze zaterdagavond tegen deze tegenstander. In de aanval zat het probleem deze avond, te veel opgelegde kansen werden niet in doelpunten omgezet. Lering hieruit trekken en vol goede moed gaan ze zich opmaken voor de volgende uitwedstrijd in Geesteren Overijssel, dit keer op dinsdag 24 januari tegen Stevo.

Foto: René van den Mosselaar

