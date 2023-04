MARIEMBOURG/LOCHEM – Karter Siebe Wijma uit Lochem is goed begonnen aan zijn eerste jaar in de prestigieuze en zeer competitieve IAME Senioren-klasse. Tijdens de eerste ronde van de GK4 Kart Series op het circuit van Mariembourg, pakte hij een derde plaats in de Open Senioren-klasse. Het was een verrassing voor de coureur, die in de kwalificatie als tweede eindigde maar tijdens de heats moeite had met de grip. In de finale wist hij zich te verbeteren en uiteindelijk pakte hij een podiumplaats.

Siebe was zeer tevreden over zijn prestaties en gaf aan dat hij niet had verwacht op het podium te komen. Hij blikte terug op zijn racedag en vertelde dat hij in de kwalificatie veel grip had en als tweede eindigde. Tijdens de heats had hij problemen met de grip, maar voor de finale had hij zijn zaakjes weer op orde. In de finale wist hij van plek vier naar plek drie te rijden en na hard knokken pakte hij uiteindelijk een derde plaats.

Siebe’s podiumplaats was extra speciaal omdat hij deze pakte in een groot deelnemersveld. De coureur begon met karten op elfjarige leeftijd toen hij een middagje ging ‘huurkarten’ op initiatief van zijn vader. Inmiddels is hij bezig aan zijn vijfde wedstrijdseizoen en hoopt hij dit seizoen ook in andere klassen te laten zien wat hij in huis heeft. Behalve de GK4 Kart Series doet hij dit jaar ook me aan het NK IAME en een paar wedstrijden van het IAME Benelux-kampioenschap.

Siebe bedankte na zijn race zijn team OW Karting, zijn vader en zijn vriendin. Hij wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door: Lammerdink, Multicopy, Castrol Olie en Wijkamp.

De volgende race voor Siebe is de tweede ronde van de GK4 Kart Series in Genk, die in mei wordt gehouden. Hij is optimistisch over zijn kansen en gaat weer voor een podiumplaats.

