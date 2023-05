Wederom ruime overwinning van Grol op VVG ’25

GROENLO – Op 14 mei 2023 vond de wedstrijd plaats tussen VVG ’25 en Grol, waarbij Grol met een score van 1-4 wederom een ruime overwinning behaalde. Deze overwinning houdt Grol 1 in de race voor het kampioenschap. Luc Berentsen speelde een uitstekende wedstrijd en maakte een hattrick, terwijl Kaj Riteco zijn debuut maakte voor het team.

De wedstrijd vond plaats in Gaanderen en het was al snel duidelijk dat Grol de bovenliggende partij was. Beide teams begonnen voorzichtig, maar Grol liet zien dat ze de sterkere ploeg waren. Hoewel er in de eerste helft geen echte kansen werden gecreëerd, had Grol wel verschillende gevaarlijke situaties uit hoekschoppen. Na een half uur spelen wist Luc Berentsen een hoekschop van Tiem Rots binnen te koppen, waardoor Grol op voorsprong kwam met 0-1.

Gedurende de wedstrijd kwam Grol niet in de problemen. Verdedigers Roel Bruins en Mark Hietland zorgden ervoor dat VVG ’25 het middenveld niet kon passeren, terwijl Wouter Pillen als aanvoerder de verdediging goed leidde. Grol gaf weinig weg en hield VVG ’25 op afstand.

Na de rust ging Grol ongewijzigd verder en al snel na de pauze viel de mooiste goal van de wedstrijd. Doelman Wessel Baarslag zag Tycho Riteco vrijstaan op links en schoot de bal over 60 meter naar hem toe. Tycho nam de bal aan, dribbelde naar voren en gaf een lage, strakke voorzet, waarna Luc Berentsen zijn tweede doelpunt maakte. Een prachtige teamactie die de voorsprong vergrootte naar 0-2.

Een uur in de wedstrijd sprintte Luc Berentsen langs zijn directe tegenstander en schoot de bal over de uitkomende keeper van VVG ’25, waardoor Grol de voorsprong vergrootte naar 0-3. VVG ’25 kreeg nog een grote kans, maar de uitstekend keepende Wessel Baarslag wist deze te stoppen. Niet veel later scoorde Nino Monasso voor VVG ’25, waardoor de score 1-3 werd. Grol herstelde snel en Tycho Riteco tikte een voorzet van Tiem Rots eenvoudig binnen, waardoor de eindstand op 1-4 kwam. Grol kreeg nog meerdere kansen, maar slaagde er niet in om verder te scoren.

In de slotfase kregen de wisselspelers de kans om te spelen, waaronder Kaj Riteco uit de JO19-1, die zijn competitiedebuut maakte voor Grol 1. Na twee minuten blessuretijd floot scheidsrechter Nick Lammers uit Eibergen af.

Programma

Zondag 21 mei 14.00 uur: Grol – NEC

Maandag 29 mei 14.00 uur: DVC ’26 – Grol

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

31e min. 0 – 1 Luc Berentsen

49e min. 0 – 2 Luc Berentsen

60e min. 0 – 3 Luc Berentsen

78e min. 1 – 3 Nino Monasso

82e min. 1 – 4 Tycho Riteco

Scheidsrechter:

Nick Lammers uit Eibergen

Gele kaarten:

Wouter Pillen van Grol en 1x VVG ’25.

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mick Wissink (79. Jordy Schutten), Luc Berentsen, Tycho Riteco (88. Tygo ten Bulte), Wouter Pillen (90. Thiemo Wessels), Mike Kempers (88. Kaj Riteco), Roel Bruins, Kjell Riteco, Tiem Rots (90. Titus Hoffman), Ramon Landewers en Mark Hietland

Uitslagen 2H

VVG ’25 – Grol 1 – 4

DCS – Varsseveld 1 – 2

Union – Beuningse Boys 2 – 0

DVC ’26 – OBW 3 – 0

NEC – Spero 2 – 1

SDOUC – Theole 1 – 2

DIO ’30 vrij

Stand 2H

1. DVC ’26 22 – 45

2. Grol 22 – 43

3. Union 23 – 43

4. VVG ’25 22 – 39

5. Theole 22 – 34

6. DCS 23 – 32

7. Varsseveld 22 – 31

8. OBW 22 – 31

9. DIO ’30 22 – 26

10. SDOUC 22 – 24

11. Beuningse Boys 22 – 20

12. NEC 22 – 20

13. Spero 22 – 18

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl