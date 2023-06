Achterhoek Toerisme lanceert campagne voor zakelijke markt

ACHTERHOEK – Woensdag 21 juni is de campagne ‘Achterhoek Convention Bureau’ van Achterhoek Toerisme vliegend van start gegaan. Met de campagne wordt de Achterhoek stevig op de kaart gezet als dé bestemming voor zakelijke bijeenkomsten. Deelnemers, stakeholders en anderen kwamen bij Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem samen voor een inhoudelijk programma én om de feestelijke start samen te vieren. De campagne ging letterlijk de lucht in met het oplaten van een luchtballon met prijswinnaars.

Meer zakelijk toerisme naar de Achterhoek

In de Achterhoek is het aanbod van locaties, faciliteiten en services om zakelijke vergaderingen en andere bijeenkomsten te kunnen organiseren groot. Een platform om dat aanbod te bundelen was er nog niet. Met het Achterhoek Convention Bureau wordt ingespeeld op de vraag uit het werkveld om meer zakelijk toerisme naar onze regio te halen. Maar ook om Achterhoekse organisaties te inspireren om zakelijke bijeenkomsten in de eigen regio te organiseren. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om samen met het bedrijfsleven een platform te creëren dat organisatoren inspireert om vergaderingen, bijeenkomsten en zakelijke overnachtingen in de Achterhoek te organiseren. Inmiddels hebben zich al bijna 60 bedrijven zich op het platform met elkaar verbonden en zijn er al meer dan 65 arrangementen te boeken. Ter inspiratie is er een mooi overzichtelijk magazine ontwikkeld.

Achterhoek heeft enorme potentie

Inspirerende voorbeelden uit de branche kwamen van Frans Miggelbrink, dagvoorzitter en Sjoerd Weikamp, mede-eigenaar van Eventbranche.nl. Het tweetal vervulde tijdens de feestelijke bijeenkomst zowel de rol van gastheer als inhoudelijk deskundige. Volgens Weikamp vult de Het Achterhoek Convention Bureau niet alleen een gat in de markt, maar heeft het ook de potentie om te groeien. Het enthousiasme van de aangesloten partners, de bereidheid tot samenwerken én het geheel eigen, groene karakter van de regio, maken dat de Achterhoek hoge ogen gooit om dé bestemming voor congressen, meetings en events te worden.

Convention Bureau Achterhoek de lucht in

Als officiële openingshandeling overhandigde Henk Bulten, wethouder van de gemeente Doetinchem en bestuurslid van Achterhoek Toerisme het eerste exemplaar van het Achterhoek Convention Bureau inspiratie-magazine aan Jurgen van Aalst, bestuurslid VNO-NCW regio Achterhoek. Samen maakten ze de touwen van de luchtballon los met aan boord medewerkers van de bedrijven Kramp uit Varsseveld, groepsaccommodatie Vliersche Veld uit Neede en Estinea uit Aalten. Om extra bekendheid te genereren voor het Achterhoek Convention Bureau konden bedrijven alvast kenbaar maken graag een magazine te willen ontvangen. Onder de inzendingen werden vouchers voor de ballonvaart verloot. Danielle Hogeweg van Estinea is blij met de campagne en het magazine, ‘het kost altijd best veel tijd om een geschikte vergaderlocatie te vinden in onze eigen regio. Het is fijn dat een groot deel van het aanbod nu overzichtelijk in een mooi magazine is opgenomen. Daar gaan we zeker gebruik van maken’.

Nieuwsgierig geworden?

Informatie over de nieuwe campagne vind je op www.achterhoekconventionbureau.nl Hier bestel je ook het zakelijke inspiratie-magazine https://achterhoekconventionbureau.nl/magazine

