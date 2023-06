Politie houdt fietsendieven op heterdaad aan na diefstallen in Achterhoek Oost

ACHTERHOEK – De politie heeft via sociaal media bekendgemaakt dat twee verdachten op heterdaad zijn aangehouden voor verschillende fietsendiefstallen in Achterhoek Oost. De eerste melding kwam binnen in Eibergen, waar meerdere e-bikes waren gestolen. Niet veel later volgden meldingen uit Groenlo en Lichtenvoorde over gestolen elektrische fietsen. Een oplettende getuige vertrouwde de situatie niet en kon een kenteken geven van een verdacht voertuig. Met de inzet van meerdere politie-eenheden werd de regio afgezet, en korte tijd later konden twee verdachten in Halle (gld) worden aangehouden. In het voertuig van de verdachten werden de eerder die dag gestolen elektrische fietsen aangetroffen.

Naast de diefstallen bleek ook dat de verdachten reden met valse kentekenplaten. De politie merkt op dat er de laatste tijd een aanzienlijke toename is van diefstallen van e-bikes in Achterhoek Oost. In het bijzonder eigenaren van Gazelle E-bikes worden via dit bericht gevraagd extra waakzaam te zijn. De diefstallen vinden vaak overdag plaats bij winkelcentra, waar slachtoffers vaak maar kort hun fiets onbeheerd achterlaten. De politie sluit niet uit dat er sprake is van mobiel banditisme en dat de dadergroep groter is dan alleen de aangehouden verdachten. Om die reden wordt geadviseerd om de fiets aan een vast object te bevestigen of gebruik te maken van een track and trace-systeem. Meer preventietips zijn te vinden op: https://centrumfietsdiefstal.nl/.

De politie benadrukt het belang van waakzaamheid en samenwerking tussen burgers en de politie bij het tegengaan van fietsendiefstal. Bij verdachte situaties wordt gevraagd om direct contact op te nemen met de politie via het algemene noodnummer 112.

