Vier aanhoudingen na reeks straatroven in Achterhoek

ACHTERHOEK – De politie heeft vier verdachten gearresteerd in verband met een reeks straatroven in de Achterhoek. De berovingen vonden plaats in Eibergen, Lichtenvoorde en Groenlo. De twee hoofdverdachten, een 17-jarige en een 21-jarige man uit Lichtenvoorde, werden samen met twee andere mannen van 16 en 18 jaar oud uit dezelfde plaats aangehouden.

Op vrijdagavond 14 april vond de eerste beroving plaats aan de J.W. Hagemanstraat in Eibergen, waarbij een minderjarige jongen uit Neede werd mishandeld en gedwongen werd zijn oortjes en horloge af te geven. Kort daarna, rond middernacht, vond een tweede beroving plaats op de Nieuwmarkt in Lichtenvoorde, waarbij een minderjarige jongen uit Lichtenvoorde het slachtoffer werd en ook zijn horloge moest afstaan. In beide gevallen werd pepperspray gebruikt.

Op zaterdag 15 april vond een derde beroving plaats aan de Kerkwal in Groenlo, waarbij een minderjarige jongen uit de gemeente Oost-Gelre werd mishandeld en beroofd van een klein geldbedrag. De vierde beroving vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag aan Den Koem in Groenlo, waarbij een 20-jarige man uit Groenlo werd mishandeld en gedwongen werd zijn portemonnee af te geven, hoewel er niets van waarde in zat.

Het oplossen van straatroven heeft hoge prioriteit vanwege de impact en het gebruikte geweld. Gelukkig raakte niemand ernstig gewond. Op 30 mei werden de mannen van 17 en 21 jaar oud gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij alle berovingen. De mannen van 16 en 18 jaar oud werden vorige week aangehouden. De 16-jarige verdachte zou betrokken zijn geweest bij de laatste beroving, terwijl de 18-jarige verdachte in verband wordt gebracht met de eerste straatroof.

Het onderzoek naar de straatroven loopt nog, en na afronding van het onderzoek zal de officier van justitie een besluit nemen over verdere stappen tegen de vier verdachten.

