Beltrum ondertekent 15e dorpendeal voor leefbaarheid en ontwikkeling

BELTRUM – In een bijzondere mijlpaal voor de bewoners van Beltrum is de 15e dorpendeal ondertekend, met als doel een mooie stimulans te geven aan de leefbaarheid van het dorp. Voor de gemeente Berkelland is dit de tweede dorpendeal, na Rekken.

Met enthousiasme en vastberadenheid hebben de bewoners zich ingezet om dit initiatief te realiseren na een zorgvuldig proces. De dorpendeal is een samenwerking tussen de bewoners, de gemeenten en de provincie Gelderland, met als doel verschillende ontwikkelingen op gang te brengen.

De dorpendeal richt zich op drie belangrijke onderwerpen: het bestendigen van de Raad van Overleg (samenwerking), het versterken van sociale verbondenheid door middel van een dorpsverbinder, en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar maatschappelijk vastgoed voor de toekomst.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ‘t Hoog reageerde verheugd: “Met vasthoudendheid en veel enthousiasme hebben de inwoners van Beltrum samengewerkt om tot deze dorpendeal te komen. Ik feliciteer de inwoners van Beltrum van harte met dit succes!”

Wethouder Arjen van Gijssel voelt zich nauw betrokken bij de kleine kernen en is trots op de afsluiting van weer een dorpendeal: “Het feit dat we als gemeente opnieuw een dorpendeal hebben afgesloten, maakt me ontzettend trots. We zijn inmiddels koploper in Gelderland. Dit laat zien hoe wij het belang van samenwerking zien om onze dorpen toekomstbestendig te maken.”

De Raad van Overleg Beltrum vertegenwoordigt de bewoners in de dorpendeal. Voorzitter Wilfried Groot Zevert gaf aan verheugd te zijn met de deal en noemde de speerpunten waar actief aan gewerkt zal worden: “We zijn ontzettend blij met deze dorpendeal. We kunnen nu actief aan de slag met de herindeling van bestaande functies, met name in het Hart van Beltrum en de sporthal, om duurzame en toekomstbestendige ontmoetingsplekken te creëren. Daarnaast zullen we de sociale cohesie versterken en uitbouwen, zowel nu als in de toekomst. Ook zullen we onderzoek doen naar de toekomstbestendigheid van onze verenigingen en welke passende organisatiestructuur daarbij hoort.”

De ondertekening van de dorpendeal markeert een belangrijke stap voor Beltrum in het streven naar een bloeiende en leefbare gemeenschap. Het dorp kan nu met volle kracht aan de slag met de geplande initiatieven en veranderingen.

