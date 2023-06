Motorrijder met snelheid van bijna 300 km/uur op oude N18 door politie opgespoord

BERKELLAND – De politie heeft vorige week de hulp van burgers ingeroepen bij het opsporen van een roekeloze motorrijder die met buitensporige snelheid over de oude N18 bij Eibergen reed. De snelheid van de motorrijder werd vastgelegd op camera en bedroeg maar liefst bijna 300 km/uur. Na een oproep op sociale media is er een onderzoek gestart, resulterend in de inbeslagname van de motor voor verder onderzoek, zo meldt de politie.

Naast het in beslag nemen van de motor, heeft de politie ook verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Momenteel worden deze gegevensdragers onderzocht door digitale experts. Het onderzoek naar de identiteit van de bestuurder is eveneens in volle gang, aldus de politie.

De politie is zeer bezorgd over het gevaarlijke gedrag van de motorrijder en benadrukt dat dergelijk roekeloos rijgedrag onaanvaardbaar is. De snelheidsovertreding van bijna 300 km/uur op een drukke weg vormt een ernstig risico voor zowel de motorrijder zelf als andere weggebruikers.