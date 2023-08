AZSV verslaat Grol met 2-0 in openingsduel State of Art Keitoernooi

GROENLO / LICHTENVOORDE – In een spannend openingsduel van het State of Art Keitoernooi in Lichtenvoorde heeft AZSV uit Aalten met 2-0 gewonnen van S.v Grol uit Groenlo. Hoewel beide teams in de beginfase kansen creëerden, toonde AZSV al snel hun superioriteit op het veld.

Na slechts een week van voorbereiding trad Grol, onder leiding van hun nieuwe coach Philip Agteres, aan tegen de meer ervaren ploeg van AZSV. Het verschil in voorbereidingstijd was duidelijk zichtbaar in het spel. Grol, die gepromoveerd is naar de eerste klas, had moeite met balbezit en de passing, terwijl AZSV, spelend in de vierde devisie, gedurende de gehele wedstrijd vloeiende combinaties liet zien.

De score werd geopend in de eerste helft toen een onhoudbare kopbal Grol keeper, Chiel Klein Avinck, passeerde. In de tweede helft werd hij vervangen door Jan Arink, die ook het net eenmaal achter zich zag bollen. Grol coach gaf ook speeltijd aan Teun Hagens en Imade Eljaroudi, in een poging het tij te keren.

Ondanks hun inspanningen bleek AZSV te sterk, en ze sloten de wedstrijd af met een welverdiende 2-0 overwinning.

