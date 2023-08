Wereldranking-stijger Eric ten Cate wint Outdoor Vragender

VRAGENDER – Dat Eric ten Cate een snelle, handige en veel winnende ruiter is, was allang bekend. Maar dit outdoorseizoen haalt hij om de haverklap het nieuws. Dit weekend met het winnen van de goed bezochte 1.45m Grote Prijs van Outdoor Vragender, maar verder vooral vanwege zijn (succesvolle) stap naar het allerhoogste niveau met Incredible, de tienjarige ruin van Clinton x Heartbreaker, waarmee hij zaterdagmiddag won op Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

De rit naar Vragender vanuit het Overijsselse Geesteren was eindelijk weer een korte voor Eric ten Cate, gezien zijn buitenlandse trips naar Herning, Uggerheine, Drammen en Ebreichsdorf. “Ik kom hier sowieso graag en dit nationale concours paste heel goed in het schema. Incredible heeft landenwedstrijden gelopen en kan via Vragender iets lager springen maar toch aardig op niveau, en over twee weken heb ik CSI3* in Lier. Ik hoop dat de vorm zo goed is dat we dan de finale van de EFF Nations Cup reeks in Warschau mogen rijden”, vertelt Eric ten Cate.

58 starts in 1.45m

De 1.45m Grote Prijs, gesponsord door de Iron Horse Farm van de in Heelweg wonende Karina Frederiks-Aziz uit Canada, telde maar liefst 58 starts en daarvan kwamen er acht terug in de barrage. Hendrik-Jan Schuttert, vorige week nog in Dublin en afgelopen dagen op het KWPN-kampioenschap jonge paarden in Exloo, kan op zijn eigen stal ook concours rijden maar koos voor Vragender en werd vierde met het achtjarig talent Kaillon (Etoulon).

Lars Kuster dook op een simpele manier onder de tijd op Heaven of Romance (Andiamo), maar werd al snel naar de derde plaats verwezen door de Brabander Willem Verdonk op Excellent (Lexicon). Laatste starter Eric ten Cate zag het allemaal rustig aan en wist precies waar hij zijn tijdswinst kon pakken.

“Vlot in het eerste lijntje en een mooi bochtje na hindernis 15. Dat bracht de winst. Ja, het is zeker een voordeel om als laatste te kunnen starten. Ik was hier wel blij mee. Het grappige is dat ik na afgelopen maanden zo’n parcours nu veel makkelijker rondrijd. Ik had in januari ook een heel ander jaar in gedachten”, vertelt Eric ten Cate.

Door de tiende plaats op het NK op 1.60m niveau eind april, kwam hij in het vizier van bondscoach Jos Lansink en kreeg Ten Cate de kans om een Nations Cup van de EFF serie te rijden. “Dat ging super met meteen twee foutloze ritten en meteen dubbele rankingpunten. Als je stijgt op de wereldranking, gaan er weer meer deuren open. Ik sta nu 324e en heb zelfs CHIO Rotterdam mogen rijden. Daar droomde je vroeger van. Ik had er alleen nooit de paarden voor, was altijd jonge paarden aan het opleiden. Nu was ik zelfs negen weken op rij op concours. Of ik nu een andere trainer heb? Nee, ik heb altijd mijn plan getrokken en daar ben ik ver meegekomen.”

‘Organisatie met sportverstand’

Naar Outdoor Vragender nam Eric ten Cate drie dagen op rij verschillende paarden mee. “Ik kom hier altijd graag, zoals alle ruiters, maar deze nationale wedstrijden zijn helemaal een toevoeging. Paarden als Incredible hoeven geen 1.35m proefjes meer te lopen. Hij kon nu mooi wat hoger lopen zonder dat je de internationale kosten hebt. Er mogen best meer nationale concoursen in Nederland komen. Zeker zoals deze. Je merkt dat hier mensen met sportverstand in de organisatie zitten, alles is super georganiseerd.”

De 1.40m rubrieken op voorgaande dagen werden gewonnen door Remco Been en Tani Joosten. Outdoor Vragender heeft nog één concoursdag voor paarden op 80cm-1.15m niveau en pony’s te gaan.

