Brandstichtingen bij natuurspeelplek in Groenlo: nog geen resultaten onderzoek

GROENLO – Enkele weken geleden werd de rust verstoord toen de brandweer laat in de nacht moest uitrukken om een brand te blussen bij de natuurspeelplek Ravott’n in het Stadspark. Het vuur had een natuurlijk hekwerk, dat door vrijwilligers was gemaakt, in vlammen doen opgaan. Ook de Muziekkoepel op de Maliebaan, die twee jaar geleden al beschadigd was geraakt, werd ditmaal weer het doelwit van vandalen. Bakstenen werden losgewrikt en hakenkruizen werden achtergelaten op de plek. Tijdens de raadscommissie op 20 juni werden daar vragen over gesteld door Onafhankelijk Lijst Wallerbos ( OLW). Deze werden beantwoord door de portefeuillehouder Burgemeester Bronsvoort.

Bij de recente brandstichting bij Ravott’n zijn nog geen resultaten verkregen met betrekking tot de brandstichting. De burgemeester meld dat er aangifte zal worden gedaan.

Op de vraag van OLW of de politie vaker controles zou moeten uitvoeren op deze specifieke plekken kon de portefeuillehouder antwoorden dat de politie, boa’s en straathoekwerkers regelmatig naar hangplekken en hotspots gaan in Oost Gelre. “Het inzetten van bewakingscamera’s in openbare ruimtes wordt echter niet als een verstandige optie gezien vanwege juridische belemmeringen”, vervolgt de burgemeester.

OLW vroeg zich ook af of er iets bekend is van het onderzoek naar de brand van exact een jaar geleden bij Scouting Groenlo. Destijds werd een verdachte aangehouden en een onderzoek ingesteld. Gevraagd naar de resultaten van dit onderzoek en de eventuele arrestatie en berechting van de daders, verklaart de burgemeester: “Na een grondig en moeizaam onderzoek naar de brand bij Scouting Groenlo is een verdachte geïdentificeerd. Op 13 juni is deze persoon voorgeleid aan de rechter.”

