Maquettepresentatie Bloemencorso in Den Diek

LICHTENVOORDE – Traditiegetrouw houdt het Bloemencorso Lichtenvoorde tijdens de Zomermarkt de maquettepresentatie. Een prachtig voorproefje op wat de bezoekers tijdens het bloemencorso in september te wachten staat. Op zaterdag 1 en zondag 2 juli zijn belangstellenden van 12.00 tot 18.00 uur welkom bij Cultureel Centrum Den Diek. Om het extra makkelijk te maken is er gratis vervoer vanaf de Zomermarkt naar Den Diek. Nieuw is ook de samenwerking met de 35-jarige vereniging KVT die een tentoonstelling met eigen werk houdt.

Maquettepresentatie: Veel bezoekers kwamen in Den Diek alvast een klein voorproefje nemen op het grote corso van 10 september. | Foto: PR Vorig jaar vormde de Bringobus een gezellige pendeldienst tussen Zomermarkt en Den Diek. | Foto: PR

“Vorig jaar werd de presentatie voor het eerst in Den Diek gehouden en dat is prima bevallen”, aldus Corsovoorzitter Thijs Kroezen. “Het cultureel centrum biedt alle mogelijkheden om de maquettes op een mooie manier te presenteren. En ook het Corsocafé op zaterdagmiddag was een leuke happening.” Net als vorig jaar zet het corso weer een gratis pendeldienst op. Bezoekers kunnen met een elektrische Bringo-bus van de Zomermarkt naar Den Diek en terug. De halte wordt ingericht op de hoek Markt-Dijkstraat.

Diversiteit in thema’s

De onderwerpen voor het corso zijn ook dit jaar weer zeer divers. Met tot de verbeelding sprekende titels als Drive to survive, Wich Doctor, Reptilia en Sacramentsdag. Thijs Kroezen: “Niet alleen ervaren ontwerpers zetten hun creativiteit in ten gunste van het corso in Lichtenvoorde, ook veel aanstormend talent laat zien wat ze in huis hebben. Het belooft weer een mooie optocht te worden op 10 september, nu al verbeeld in de veelkleurige maquettes.”

Boeiende tentoonstelling

Naast de maquettes voor het Bloemencorso 2023 is er nog meer te zien bij Den Diek. Leerlingen van het Marianum hebben ook ontwerpen gemaakt. Een selectie daarvan wordt tentoongesteld. Ook kunnen kinderen komen ‘bouwen’ en krijgen ze uitleg over CorsoKIDS. Daarnaast worden de winnende foto’s van de Corso Fotowedstijd uit 2022 geëxposeerd. Op zondag wordt om 14.00 uur de volgorde van de optocht 2023 bekendgemaakt.

Samenwerking KVT

Tijdens de maquettepresentatie verzorgt vereniging KVT (Kreatief in Vrije Tijd) in Den Diek een tentoonstelling met werk van eigen leden. Een mooie samenwerking aldus Thijs Kroezen: “KVT bestaat 35 jaar en wil graag laten zien hoe de leden met veel creativiteit en passie schilderen, tekenen en kleien. Een aantal leden zal ook daadwerkelijk aan het werk zijn. Een mooie aanvulling op de maquettepresentatie.”

Kaarten voor september online kopen

Het Bloemencorso Lichtenvoorde vindt elk jaar plaats op de tweede zondag van september. Entree- en tribunekaarten zijn online te koop via <a href=”http://www.bloemencorso.com”>www.bloemencorso.com</a>. Tribunekaarten echter alleen voor zover de voorraad strekt. Dus wees er snel bij.