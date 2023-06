Stichting Wandel en Beleef Groenlo heeft te weinig vrijwilligers voor organiseren Grolse Wandeldriedaagse

GROENLO – De Sichting Wandel en Beleef Groenlo kan terug kijken op een geslaagde Grolse Wandeldriedaagse. Met fantastisch weer en een geweldige sfeer was het een traktatie voor de deelnemers. Ondanks het succes maakt de stichting een aankondigen op Sociaal Media om grotendeels te stoppen.

Helaas zijn de vooruitzichten somber, aangezien er dit najaar geen herfstwandeltocht zal plaatsvinden en er in 2024 geen wandel-3-daagse georganiseerd zal worden. Het huidige bestuur heeft jarenlang met te weinig personen gefunctioneerd en kan deze situatie niet langer volhouden. Het toevoegen van één of twee nieuwe bestuursleden zal niet voldoende zijn om het voortbestaan te garanderen. Zowel voor de deelnemers als voor het bestuur is dit een teleurstellende beslissing, maar de haalbaarheid ontbreekt simpelweg.

Desondanks wil het bestuur iedereen de kans geven om na te denken over de mogelijkheden om de wandel-3-daagse en/of de herfstwandeltocht over te nemen. Als je interesse hebt om het voortouw te nemen met een nieuw bestuur, wordt je van harte uitgenodigd om dit kenbaar te maken. Het huidige bestuur staat klaar om alle benodigde informatie te delen. De uiterlijke datum om je interesse kenbaar te maken is 1 oktober 2023.

Indien er tegen die tijd geen nieuw bestuur naar voren is gekomen, zal de Stichting Wandel en Beleef Groenlo definitief ophouden te bestaan. Als je bereid bent om je in te zetten voor de komende jaren, horen wij graag van je via wandelenbeleefgroenlo@outlook.com.

