De technieksector neemt een grote plaats in op de krappe regionale arbeidsmarkt. Ruim 3.500 jongens en meiden uit de Achterhoek, dé werknemers van de toekomst, worden in de Week van de Techniek (11 t/m 21 april) en de Techniekdag (15 april) bekend gemaakt met het vak. Welkom, want een carrière in de Techniek wordt niet altijd van huis uit meegegeven. Vooral niet bij meisjes vanwege de ouderwetse gedachte van ‘vies werk’, terwijl het misschien wel dé sector is waarin je je moet begeven in de toekomst. Door de brede inzetbaarheid ervan en het probleemoplossend vermogen. De Techniekdag is dit jaar bij Ottevanger Milling Engineers in Aalten. Ernst Jan Ottevanger: “Iedere dag zijn wij bezig met de voedselproductie van de toekomst. Hoe we hier tegenaan kijken en welke technieken en machines daarbij nodig zijn, laten wij graag zien tijdens de Techniekdag.”

Techniek is overal

Zelf het snelste robotje programmeren. De duurzame wereld van morgen verkennen met vragen als: ‘Hoe verwarm jij je huis in 2040? Rijden er nog auto’s in 2050?’ Of juist iets super-ambachtelijks doen: een sleutelhanger smeden. Leerlingen van ruim 70 basisscholen in de Achterhoek laten zich onderdompelen in de wereld van het ontwerpen, programmeren en maken tijdens de week van de Techniek en op de Techniekdag, waar ook oudere jeugd (tot 14 jaar) welkom is. Michiel Gerlagh, voorzitter Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 8RHK ambassadeurs: “Kinderen, ouders en leerkrachten; laat je verrassen. Experimenteren, programmeren, of iets met je handen maken, techniek is namelijk overal! In de achterhoek kennen we een grote technieksector en het is belangrijk dat we onze jeugd hier op een leuke manier kennis mee laten maken.”

Techniekles van vrouwen door Femme Tech

Om ook meisjes verder te enthousiasmeren voor de technieksector, wordt in de groepen 7 een gastles gegeven door vrouwelijke professionals, variërend van productontwerper tot assemblagemedewerker tot eigenaar van een maakbedrijf. Om te laten zien hoe hip en cool techniek kan zijn en ook dat een vrouw met een technisch beroep heel gewoon is. Deze Achterhoekse professionals hebben zich samen georganiseerd in Femme Tech, waar breed kennis wordt gedeeld met een gezamenlijke drijfveer: de technische arbeidsmarkt toegankelijk maken voor een brede doelgroep. Andere lessen en workshops in de Week van de Techniek worden gegeven door Photon en de B-bot, Mad Science, Het Fluoriet, NatasUnik, Royaal Spelen en Smederij Mondra.

Jaarlijks terugkerende Week van de techniek en Techniekdag

De Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt van 8RHK ambassadeurs organiseert jaarlijks de Week van de Techniek, het ene jaar in de West-Achterhoek en het jaar daarop in de Oost-Achterhoek. Dit jaar gaan van 11 t/m 21 april de basisscholen in de gemeenten Aalten en Winterswijk aan de slag met techniek. De jaarlijkse Techniekdag is dit jaar op 15 april bij Ottevanger Milling Engineers in Aalten. Deze dag organiseren VNO-NCW Midden, 8RHK ambassadeurs en Ottevanger Milling Engineers in samenwerking met ruim 70 scholen en bedrijven uit de regio: Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), Schaersvoorde, at techniek opleidingen, Gemeente Aalten, Gemeente Winterswijk, Gemeente Oost Gelre, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Doetinchem, Gemeente Oude IJsselstreek, Gemeente Berkelland, Kontakt bedrijfsleven technisch onderwijs (KBTO), Gerrit Komrij college, Tech Tok, WijTechniek en Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM).

Meer info op de website van de Techniekdag.

