Grol 1 verovert kampioenschap in spannende wedstrijd tegen DVC’26

DIDAM/GROENLO – Grol 1 heeft triomfantelijk het kampioenschap binnengehaald na een zenuwslopende confrontatie tegen DVC’26. Met een 1-2 overwinning wist Grol de wedstrijd in Didam naar hun hand te zetten en zichzelf tot kampioen te kronen.

Op 2e pinksterdag stond dan de laatste finale op het programma. Grol 1 had de laatste 7 wedstrijden gewonnen, en moest samen met DVC ’26 uitmaken wie zich kampioen van 2H mocht noemen en dus rechtstreeks zou gaan promoveren naar de 1e klasse. Grol had op basis van doelsaldo aan een gelijkspel genoeg.

Naast de spelersbus vertrokken maar liefst zeven bussen met supporters vanaf Sportpark Den Elshof richting Didam. In Didam verzamelden zich in totaal ruim 2500 toeschouwers om de kraker tussen DVC ‘26 en Grol te bekijken. Bij opkomst van de teams kleurde het sportpark rood-zwart en blauw-wit en de opkomstmuziek werd overdondert door het vuurwerk.

Grol begon zonder topscoorder Luc Berentsen, maar Grol liet zien over voldoende potentieel te beschikken om dit op te vangen. DVC ’26 begon zeer defensief en trok zich terug op eigen helft, wachtend op die ene mogelijkheid. Het was dan ook Grol dat veel in balbezit was, zonder echt gevaarlijk te worden. Tot de 18e minuut toen Kjell Riteco zich met een 1-2tje op links vrij speelde, de bal voorgaf, deze werd verlengd door zijn broer Tycho, en Tiem Rots de 0 – 1 binnen schoot. Een gejuich brak los.

Grol voetbalde daarna goed verder en had de wedstrijd volledig onder controle. En toen gebeurde er waar DVC om bekend staat: scoren uit dode spelmomenten. Een hoekschop werd in de 16-meter met een halve omhaal verlengd en de bal belandde in het Groldoel: 1 – 1. DVC rook kansen en drong aan. Het publiek zweepte de ploegen nog eens op. Vlak voor rust tikte Wessel Baarslag een bal prachtig uit de hoek.

In de tweede helft was het voetbal een stuk minder. DVC zakte andermaal in en ging meer fysiek spelen, waarbij Grol de duels niet meer wist te winnen en er ook niet meer gevoetbald werd. DVC kreeg menige corner, waarbij het zeer druk werd voor het doel van Wessel, maar Grol liet zich hierbij niet meer verrassen. De spanning nam toe, met nog maar tien minuten te spelen. Zou het lukken om deze wedstrijd winnend af te sluiten? Totdat de neutrale assistent voor hands vlagde van Wessel bij het uitschieten, en DVC een vrije trap kreeg op de 16-meter. De scheidsrechter Niels Mulder floot een uitstekende partij, maar deze vrije trap kwam zeer onverwachts. Er was wat tumult in het publiek en er werd vuurwerk afgestoken. De scheidsrechter besloot om het duel tijdelijk stil te leggen.

Een half uur later werd het duel hervat met de vrije trap. Maar gelukkig voor Grol werd er goed uitgelopen en het schot gesmoord. De druk van DVC nam toe. Grol moest met kunst en vliegwerk voorkomen dat DVC kon schieten op het Groldoel. Tot in de 89e minuut de bevrijding kwam. Door een misverstand tussen een DVC verdediger en de uitgelopen keeper van DVC, kon Tycho Riteco zomaar de bal oppikken en hem van 35 meter in het lege doel schieten: 1 – 2. De vreugde was enorm, en het doelpunt werd door de spelers samen met het publiek gevierd.

Er werd nog behoorlijk wat nagespeeld, maar Grol kwam niet meer in gevaar. Na het eindsignaal brak het feest los. Grol is de meer dan terechte kampioen in de 2e klasse H. Een jong team met veel voetbal en veel potentie. Daar gaan we nog veel plezier van beleven in de 1e klasse.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

18e min. 0 – 1 Tiem Rots

38e min. 1 – 1 Stefan Ordelman

89e min. 1 – 2 Tycho Riteco

Scheidsrechter:

Niels Mulder

Assistenten:

Marvin van Tent

Romy Vermeer

Geel:

Roel Bruins en Mark Hietland (Grol)

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mike Kempers, Wouter Pillen, Thiemo Wessels, Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Ramon Landewers (71. Mart Willemsen) , Roel Bruins, Tycho Riteco (90. Jordy Schutten), Mark Hietland (88. Mick Wissink) en Tiem Rots (88. Max de Vries).

Uitslagen 2H

DVC ’26 – Grol 1 – 2

Varsseveld – Beuningse Boys 1 – 1

Union – OBW 5 – 1

DIO ’30 – Spero 3 – 0

NEC – Theole 2 – 2

VVG ’25 – SDOUC 3 – 0

DCS vrij

Stand 2H

1. Grol 24 – 49 (kampioen)

2. DVC ’26 24 – 46 (nacompetitie)

3. Union 24 – 46 (nacompetitie)

4. VVG ’25 24 – 45 (nacompetitie)

5. Theole 24 – 35

6. Varsseveld 24 – 32

7. DIO ’30 24 – 32

8. DCS 24 – 32

9. OBW 24 – 31 (nacompetitie)

10. SDOUC 24 – 27 (nacompetitie)

11. Beuningse Boys 24 – 24 (nacompetitie)

12. NEC 24 – 21 (gedegradeerd)

13. Spero 24 – 19 (gedegradeerd)

