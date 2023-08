Twee Voormalige Grol Jeugdspelers Verlengen Contract in Eredivisie Vrouwen

GROENLO – De Eredivisie Vrouwen zal in het aankomende seizoen wederom twee voormalige jeugdspelers van Grol verwelkomen. Maxime Bennink heeft haar contract bij Feyenoord met één jaar verlengd, terwijl Sophie te Brake haar loopbaan bij FC Twente voortzet.

Bennink gaat met de Rotterdamse club haar derde seizoen in en heeft sinds haar komst een belangrijke rol gespeeld binnen de Feyenoord Vrouwen selectie. Aan de andere kant heeft Te Brake indruk gemaakt sinds haar debuut voor FC Twente op 1 oktober 2021, en tekende in juni 2022 haar eerste profcontract voor de duur van twee jaar.

Bijzonder noemenswaardig is Te Brake’s prestatie in de strijd om de Eredivisie Cup op 21 mei, waarbij ze de openingstreffer scoorde tegen Fortuna Sittard, en bijdroeg aan een 4-0 overwinning. Deze winst leidde tot een plaats in de finale, waar FC Twente won van Ajax. Dit was een zoete overwinning, aangezien de Amsterdamse club het landskampioenschap behaalde, net voor FC Twente.

Technisch Manager René Roord van FC Twente uitte zijn vertrouwen in Te Brake’s toekomstige ontwikkeling en gaf aan dat ze “een goede verdedigster is die op meerdere posities inzetbaar is en een mooie trap heeft.” Roord benadrukte ook dat Te Brake’s leiderschapskwaliteiten binnen het beloftenelftal haar deze kans in de eerste selectie hebben opgeleverd.

De verwachting is dat Te Brake komend seizoen meer speeltijd zal ontvangen, in lijn met haar gestage en voortdurende ontwikkeling. Beide speelsters symboliseren de successen van Grol’s jeugdopleiding, en hun aanwezigheid in de Eredivisie Vrouwen belooft een spannend seizoen voor de fans.